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        Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:33
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        Bodrum'da deniz çayırları su altı kamerasınca görüntülendi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yüzlerce tür deniz canlısının barındığı ve üreme alanı olarak kullandığı deniz çayırları, su altı kamerasınca görüntülendi.

        Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile deniz çayırlarının olduğu alanda dalış yaptı.

        Ceylan, bölgede su altından kamera ile çekim yaptı. Görüntülerde deniz çayırlarında birçok türde balığın yaşadığı yer alıyor.​​​​​​​

        Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada, deniz çayırlarının insan için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

        Teknecilerin, balıkçıların ve dalgıçların bu değerleri koruması gerektiğini belirten Bayar, "Bir balıkçı teknesi her yere demir atmamalı. Attığı yere çok dikkat etmeli, her yere tonoz bağlamamalı. Deniz altına inen yüzerlerin onlara dokunmaması, zarar vermemesi bizler ve gelecek için çok önemli." dedi.

        Bayar, ormanların, denizlerin, çevrenin daima temiz tutulması gerektiğini bildirdi.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocukluğunda deniz çayırları içerisinde balık avladıklarını belirtti.

        Deniz çayırları alanlarının daraldığını hissedebildiklerini aktaran Aras, çapa ve zincir atılan yerlerde deniz çayırlarının zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirdi. Aras, Bodrum Kalesi bölgesinde sağlıklı bir deniz çayırları popülasyonunun olduğunu ifade etti.

        Tahsin Ceylan da Bodrum'un deniz ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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