Lüks mega yat "Blue" Bodrum'da demirledi
Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
MUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.
İlçe açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.
Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.