Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.08.2023 - 10:58
MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.