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        Fethiye'de süper yat Pi'ye yakıt ikmali yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:49
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        Fethiye'de süper yat Pi'ye yakıt ikmali yapıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Pi" adlı süper yata yakıt ikmali yapıldı.

        Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

        Hollanda'da 2019'da inşa edilen yatta, açık bir şömine ve oval şekilli büyük bir yüzme havuzu ve spa bulunuyor. Güneşlenme terasında jakuzi bulunan yat, farklı güverteleri arasında hareket etmeyi kolaylaştıran asansör yer alıyor.

        6 süitte 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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