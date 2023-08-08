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        GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:19
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        GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve orman yangını söndürme işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu alandaki yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.

        2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor.

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