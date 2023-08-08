Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için bir aile yetkililerden yardım istedi.

        Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olduğu belirtilen ve bakımevine teslim edilen maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimlerince genel fiziki muayenesinden geçirildi.

        Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Milas'ta orman yangını
        Milas'ta orman yangını
        Bodrum'da su sorunu sürüyor, mahalleli çözüm bekliyor
        Bodrum'da su sorunu sürüyor, mahalleli çözüm bekliyor
        GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Fethiye'de süper yat Pi'ye yakıt ikmali yapıldı
        Fethiye'de süper yat Pi'ye yakıt ikmali yapıldı