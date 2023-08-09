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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında GFA piyano öğrencileri konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:07
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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında GFA piyano öğrencileri konser verdi
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        MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde, Festival Akademisi (GFA) piyano öğrencileri sahne aldı.

        Bosfor Turizm ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen festivalde, GFA piyano masterclass öğrencileri konser verdi.

        GFA programında bu yıl iki piyano sınıfı bulunuyor. Bunların ilki, Fransız piyanist Olivier Gardon, Macar piyanist Gabor Farkas ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın liderliğinde 28 Temmuz'da eğitime başladı.

        Piyano masterclastaki 12 genç piyanist, bu süreçte usta eğitmenlerden aldıkları derslerle bilgi ve deneyimlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

        Gümüşlük sahilinde yer alan Toprak Ev'de konser veren genç piyanistler, izleyiciden yoğun alkış aldı.

        Konserde Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Rahmaninov, Liszt, Glinka ve Schubert gibi bestecilerin eserlerine yer veren piyanistler, konserin sonunda düzenlenen törende eğitmenlerinin elinden sertifikalarını aldı.

        Konserin sonunda piyanist Gülsin Onay da bir öğrenciyle eser seslendirdi. Konser gelirinin bir sonraki yılın öğrenci burs fonuna aktarıldığı belirtildi.

        GFA ikinci piyano maserclass programı, 9-16 Ağustos'ta piyanistler Eliane Reyes ve Gülsin Onay'ın önderliğinde yapılacak.

        Masterclassın son gününde öğrenciler konser verecek.

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