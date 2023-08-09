Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrum'da içme suyu ana isale hattındaki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da içme suyu ana isale hattındaki patlama güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde trafiğin işlek olduğu anlarda hattın patladığı ardından da yolda göçük oluştuğu yer aldı. Ayrıca seyir halindeki motosikletlinin patlamanın şiddetiyle savrulduğu da görüntülere yansıdı.

        Yahşi Mahallesi'nde dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, yolda büyük çapta göçük oluşmuştu.

        Patlamanın ardından yoldan geçen bir motosikletli ve yanındaki köpeği de yaralanmıştı. Hafif yaralanan motosikletli 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        Benzer Haberler

        Bodrum FK lige galibiyetle başlamak istiyor
        Bodrum FK lige galibiyetle başlamak istiyor
        Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bodrumspor, Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
        Bodrumspor, Haqi Osman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
        Milas'ta orman yangını (4)
        Milas'ta orman yangını (4)
        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Notre Dame'ın Kamburu" ile devam et...
        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Notre Dame'ın Kamburu" ile devam et...
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında GFA piyano öğrencileri...
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında GFA piyano öğrencileri...