Bodrum'da içme suyu ana isale hattındaki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde trafiğin işlek olduğu anlarda hattın patladığı ardından da yolda göçük oluştuğu yer aldı. Ayrıca seyir halindeki motosikletlinin patlamanın şiddetiyle savrulduğu da görüntülere yansıdı.

Yahşi Mahallesi'nde dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmiş, yolda büyük çapta göçük oluşmuştu.

Patlamanın ardından yoldan geçen bir motosikletli ve yanındaki köpeği de yaralanmıştı. Hafif yaralanan motosikletli 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.