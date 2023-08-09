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        Bodrum FK ligin ilk maçında galibiyet hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:29
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        Bodrum FK ligin ilk maçında galibiyet hedefliyor
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        MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Bodrum FK'de hedef lige iyi bir başlangıç yapmak.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir, gazetecilere, lige en iyi şekilde hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Takıma gelen ve ekipten giden futbolcuların olduğunu belirten Taşdemir, "Genelinde kadromuzun bütünlüğünü koruduk. Bununla beraber eksik gördüğümüz yerlere, takımımızın bütçesini ve hedeflerini düşünerek uygun olan arkadaşlarımızı katmaya çalıştık. Geçiş süreci olacaktır bazısı daha erken reaksiyon gösterip aramıza daha erken katılabilir. Neticesinde inandığımız ve güvendiğimiz oyuncular aldık." dedi.

        Ligin ilk maçındaki rakiplerinin Giresunspor olduğunu dile getiren Taşdemir, "Giresunspor bir üst ligden düştü. Birçok oyuncusunu kaybetti ama iyi bir genç oyuncu grubu var. Zor bir maç. Başlangıçlar her zaman zordur. Galip gelerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bodrum FK oyuncusu Ondrej Celustka da Türkiye'de olduğu için çok mutlu ve istekli olduğunu belirterek, "Adaptasyon sürecim hiç zor olmadı. Tanıdığım oyuncular var. Hocamın benden ne istediğini çok iyi biliyorum. Giresunspor maçı için heyecanlıyız. Mücadeleci bir takım, hafife alamayız. En iyi şekilde maça çıkacağımızdan herkes emin olsun." diye konuştu.

        Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlendi.

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