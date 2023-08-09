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        Muğla'da "silahla tehdit" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 22:28
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        Muğla'da "silahla tehdit" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "silahla tehdit" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir esnafın silahla tehdit edildiği ve kendisinden yüklü miktarda para istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen S.C, düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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