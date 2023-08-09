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        Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:04
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        Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

        Öte yandan ilçe açıklarında farklı zamanda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Hareketli lastik botu durduran ekipler, bottaki 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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