Fethiye'de taksicilere yönelik denetim yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim yaptı.

Taksi şoförlerinin kısa mesafede yolcu almadığı veya taksimetre açmadığı yönündeki şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sivil trafik polisleri, şikayet konusu uygulamaları belirleyebilmek için taksilere yolcu gibi bindi. Yapılan denetimler sonucunda 4 taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce yapılan uygulamada 9 sürücüye de kurallara uymadıkları gerekçesiyle 11 bin 720 lira ceza kesildi.

Fethiye Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri Gökhan Kam, ilçede taksicilerle kapsamlı bir toplantı yaptıklarını ve toplantıda sorunların konuşulduğunu söyledi.

Şikayetlerin devam etmesi üzerine uygulama yaptıklarını belirten Kam, benzer çalışmaların devam edeceğini kaydetti.