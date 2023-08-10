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        Muğla'da Kur'an kursu öğrencisi tuvalette bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:49
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        Muğla'da Kur'an kursu öğrencisi tuvalette bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaz Kur'an kursunda eğitim alan öğrenci, caminin tuvaletinde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

        Yanıklar Mahallesi Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan Erdem Kula, tuvalette para dolu cüzdan buldu.

        Kula'nın cami imamına verdiği cüzdanın sahibine ulaşıldı. Cüzdan sahibine teslim edildi. Cüzdan sahibi, öğrenciye teşekkür ederek, "Dürüstlüğünden dolayı çok mutluyum. Allah seni korusun." dedi.

        Cami İmamı Ersoy Özkaraca da "Öğrencimizin dürüstlüğü bizi çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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