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        Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu 2025'e hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:37
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        Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu 2025'e hazırlanıyor
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        MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan ve aslına uygun restore edilen tiyatro, yeni oyunların sahnelenmesi için hazırlanıyor.

        Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor.

        UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentteki tiyatro, bölgede bulunan parçalarıyla aslına uygun restore ediliyor. Titizlikle devam eden çalışmalarla tiyatronun eski ihtişamına kavuşturulması planlanıyor.

        Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Korkut, AA muhabirine, antik kentin farklı noktalarında çalışmalarının sürdüğünü, tiyatroda süren kazı ve restorasyona ağırlık verildiğini söyledi.

        Bu bölümdeki çalışmaların 2 yıl önce başladığını, geçen yıl restorasyona dönüştüğünü anlatan Korkut, "Çalışmalarımızda birinci oturma sırasının yarısı geçildi. Planlamalarımıza göre 2024 sonunda tiyatronun restorasyonunu bitirmek istiyoruz. Tamamen alanın kendi malzemesini kullanıyoruz. Daha önce depremlerde orijinal yerlerinden kayan, düşen taş ve kayaları önce numaralandırıp sonra yerine koyuyoruz." dedi.

        Restorasyonda zaman zaman yeni malzemelerin de kullanılabildiğini dile getiren Korkut, Tlos'un tiyatrosunda kullanılanların ise neredeyse tamamının orijinal parçalar olduğunu vurguladı.

        Korkut, çalışmalar tamamlandığında tiyatroda 6 ila 8 bin kişinin ağırlanabileceğini belirtti.

        - "2025'te tiyatro her türlü etkinliğe hazır olacak"

        Tlos'un Likya'nın 6 büyük kentinden biri olduğunu anlatan Korkut, şunları kaydetti:

        "Antalya'dan Dalaman Çayı'na kadar uzanan Likya uygarlığının toplantıları antik kentteki tiyatroda da yapılıyordu. Halkın da bu toplantıya katılması sağlanıyordu. Restorasyon çalışmaları aslında geçmişle günümüzü birleştirecek. Çalışmaların ardından resmi ya da kültürel amaçlı toplantıları burada yapma şansımız olacak. Tıpkı Likya döneminde olduğu gibi. Tiyatro milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kullanılıyordu, en son da milattan sonra 3. yüzyılda kullanıldı. Birinci alanın yarısını geçtik. Ekim sonuna kadar bu alanı bitirip ikinci oturma alanı olan üst tarafa başlamak istiyoruz. Önümüzdeki yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 2025'te tiyatro her türlü etkinliğe hazır olacak."

        Kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ile Seydikemer Belediyesinin destek verdiğine değinen Korkut, kazı ve restorasyon sayesinde antik kente gelen turist sayısında da artış yaşandığını aktardı.

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