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        Bodrum'da belediyeden çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:04
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        Bodrum'da belediyeden çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplerin konteyner kenarlarına atıldığını tespit eden belediye ekipleri, bu durumun insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde Torba Limanı'ndaki çöp konteynerlerinin çevresinde çeşitli atıkların olduğunu belirledi.

        İlçe genelinde devam eden temizlik çalışmaları kapsamında, ikişer yer altı ve yer üstü çöp konteynerinin bulunduğu limanda yapılan denetimlerde, çöplerin konteynerlerin önüne bırakıldığı tespit edildi.

        Bölgeyi temizleyen ekipler, konteynerlere atılmayan atıkların insan sağlığı açısından tehlike yarattığını belirtti.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin temiz ve bakımlı görünmesini sağlamak için atık toplama günlerine riayet edilmesi, çöplerin konteyner dışına atılmaması uyarısında bulunurken, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kente zarar veren bu tür durumlara sebebiyet verenleri özenli davranmaya davet etti.

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