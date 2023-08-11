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        Muğla Emniyet Müdürü Canbolat göreve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:16
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        Muğla Emniyet Müdürü Canbolat göreve başladı
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        MUĞLA (AA) - Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Canbolat , Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan görevi devraldı.

        İl Emniyet Müdürü Canbolat için Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi.

        Dilberoğlu tarafından çiçekle karşılanan Canbolat, daha sonra karşılama mangasını selamladı.

        Müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşan Canbolat, ardından makamına geçti.

        Canbolat, Muğla'da vatandaşlarla bir arada en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.

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