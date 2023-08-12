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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Güney Koreli piyanistin konseriyle devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 00:01
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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Güney Koreli piyanistin konseriyle devam etti
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        MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında piyanist Seonghyeon Leem, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti.

        Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gün batımında başlayan, yıldızların altında devam eden gecede izleyiciler, klasik müziğin en seçkin eserlerinden oluşan eserleri Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'in ellerinden dinledi.

        Sanatçı programda çaldığı eserlerle beğeni topladı.

        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali​​​​​​​, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

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