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        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:32
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        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı
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        MUĞLA (AA) - Türk edebiyatının usta şairi Can Yücel, ölümünün 24. yılında Muğla'nın Datça ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından düzenlenen anmaya, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile şairin sevenleri katıldı.

        Mezarına çiçek bırakılmasının ardından etkinliğe katılanlar Yücel'in şiirlerini okudu.

        Uçar, yaptığı konuşmada, Yücel'in isminin özdeşleştiği Datça'ya büyük katkısının olduğunu söyledi.

        - Can Yücel

        Türk edebiyatının önemli isimlerinden Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da İzmir'de 73 yaşındayken vefat etti.

        Datça'da toprağa verilen Yücel'in evi müze haline getirildi.

        Usta şair, "Her Şey Sende Gizli", "Eğer", "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim", "Farzet Hiç Ayrılmadık" ve "Sevgi Duvarı" gibi çok sayıda şiire imza attı.

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