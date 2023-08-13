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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 13:57
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        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda, ilk belirlemeye göre elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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