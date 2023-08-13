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        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:39
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        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.

        Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

        Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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