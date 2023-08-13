Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Woman By Aaron Vivancos" adlı eser sahnelendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalde, İspanyol Flamenko Dans Topluluğu sahne aldı.

        Koreografisi Aaron Vivancos'a, müzikleri Aaron Vivancos ve Gonzalo Garcia'a ait eser, festivalde flamenko rüzgarı estirdi.

        Gösteriyi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda sanatsever izledi. İspanyol Flamenko Dans Topluluğu, performansıyla beğeni topladı.

        Sanatseverlerin yirmi yıldır yoğun ilgi ile takip ettiği festivalin kapanışı 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Don Kişot" adlı eseriyle yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Fenerbahçe transferi KAP'a açıkladı!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        3 gol 1 kırmızı 1 kaçan penaltı VAR!
        3 gol 1 kırmızı 1 kaçan penaltı VAR!
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması

        Benzer Haberler

        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da orman yangını başladı
        Muğla'da orman yangını başladı
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı
        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü