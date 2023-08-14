Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Cayman Adaları bayraklı "Blue" ile Bermuda bayraklı "Mar" isimli yatlar, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

        Marmaris Cruise Port küçük iskelesine bağlanan "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atık su arıtma ve 80 mürettebat bulunuyor.

        İlçede 5 gün kalacağı belirtilen 26 metrelik lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

        Bermuda bayraklı 16 metre genişliğindeki "Mar" isimli yat da Albatros Marina büyük iskelesine demirledi.

        Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in daha önceki "Lana" ismiyle gezdiği ve isminin "Mar" olarak değiştirildiği belirtilen 107 metre uzunluğundaki yatta, spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları yer alıyor.

        Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de iki haftadır Albatros Marina büyük iskelede yer alıyor.

        Marmaris'teki "Blue", "Mar" ve "Eclipse" isimli lüks yatlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler, yatları arka plana alarak fotoğraf çektiriyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor
        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da orman yangını başladı
        Muğla'da orman yangını başladı
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı
        Şair Can Yücel, Datça'daki mezarı başında anıldı