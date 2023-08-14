Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 4’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.

        Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 41 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, Bodru...
        Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, Bodru...
        Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu, Bodrum'a döndü
        Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen Aysu Türkoğlu, Bodrum'a döndü
        Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor
        Marmaris lüks mega yatları ağırlıyor
        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor
        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" devam ediyor
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        AK Parti Muğla Milletvekili Otgöz, Seydikemer'de muhtarlarla bir araya geld...
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı