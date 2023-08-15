Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 AGR 572 plakalı kamyon, Labranda yolunda yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

        Araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklamalar
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti
        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti
        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje protesto edildi
        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje protesto edildi
        Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Dalaman açıklarında yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Dalaman açıklarında yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı