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        Muğla'da uyuşturucu ile tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:00
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        Muğla'da uyuşturucu ile tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu, tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi'nde yaşayan K.Y'nin uyuşturucu ve tarihi eser ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Narkotik köpeği Caka'nın da destek verdiği eve düzenlene operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 117 sikke ve 8 obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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