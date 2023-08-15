Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'ya gelen Polonyalı turist sayısı artıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'ya gelen Polonyalı turist sayısı artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ/SABRİ KESEN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'ya 7 ayda gelen 1 milyon 779 bin 356 turistin 120 bin 328'ini Polonyalılar oluşturdu.

        Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

        Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.

        Kentte faaliyet gösteren turizmciler, turizm pastasından daha fazla pay almak için alternatif pazarlarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Son yıllarda Polonyalı turistlerin de Muğla'ya ilgisinin artması dikkati çekiyor.

        AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı yılın 7 aylık döneminde 1 milyon 779 bin 356 turist ziyaret etti.

        En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 773 bin 909 kişiyle İngiltere, 210 bin 8 ziyaretçiyle Rusya, 120 bin 328 turistle Polonya, 100 bin 787 kişiyle Almanya, 45 bin 439 turistle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de 528 bin 885 turist kente geldi.

        Geçen yıl aynı dönemde kente 90 bin 115 Polonyalı, 109 bin 533 Alman turist gelmişti. Bu yılın ilk 7 ayında Alman turist sayısı 8 bin 746 düşerken, Polonyalı turist sayısındaki 30 bin 213 kişilik yükseliş göze çarpıyor.

        Geçen yıl kente yıl sonu itibarıyla 219 bin 563 Alman, 173 bin 782 Polonyalı turist gelmişti.

        - Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 arttı

        Geçen yılın aynı döneminde ise Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü turizm merkezlerine sahip Muğla'yı 1 milyon 501 bin 43 kişi ziyaret etmişti. Buna göre, bu yıl gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artış yaşandı.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonunun hareketli geçtiğini söyledi.

        Turist sayısındaki artışın harcama limitlerine de yansımasını beklediklerini ifade eden Esin, "Önümüzdeki eylül, ekim aylarının da iyi geçmesini umuyoruz." dedi.

        Günübirlik ev kiralamalarının da otellerdeki doluluk oranını etkilediğine değinen Esin, "Marmaris'in en büyük pazarı İngiltere. Özgür ve bağımsız olmayı seven İngilizler apart tercih ediyor. İngiltere'den bu yüzden ilgi de görüyor. Elimizdeki İngiliz turistleri kaçırmamamız gerekiyor. Marmaris ve İngiltere arasında güçlü, özel bir bağ var." diye konuştu.

        Polonya pazarındaki artışa dikkati çeken Esin, "Alternatif pazarlar ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun da güzel örneği Polonya. Kurumlar, acenteler, oteller fuarlarda çalışmalar yapıyor. Bu da artı değer sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Esin, Rodos'taki orman yangını sonrasında bazı tur operatörlerinin Marmaris’e yöneldiğini aktardı.

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli de Kovid-19 salgını sonrasında turizmin hızla toparlandığına işaret etti.

        Bu yıl yabancı turist sayısının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Deliveli, "2022 sezonuna kıyasla tüm yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19, Birleşik Krallık pazarında yüzde 14 artış göstermiştir. Beklentimiz, Dalaman Havalimanı'nda 2023 sezonunda 1 milyon Birleşik Krallık ziyaretçi sayısını geçip, tarihin en yüksek sayısına ulaşmasıdır. Bu durum Rusya ve Ukrayna pazar kaybını büyük ölçüde kapatacaktır. Sezonun mart ortasında başlaması ve kasım ortasına kadar uzaması arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmamıza önemli oranda katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu ile tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınd...
        Muğla'da uyuşturucu ile tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınd...
        Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti
        Bodrum FK'da Oğuzhan gitti
        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 51 kaçak göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje protesto edildi
        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje protesto edildi