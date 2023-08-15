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        Marmaris Milli Eğitim Müdürü Kısa, YKS birincilerini makamında ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:29
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        Marmaris Milli Eğitim Müdürü Kısa, YKS birincilerini makamında ağırladı
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        MUĞLA (AA) - Marmaris Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT, YDT ilçe şampiyonlarını makamında ağırlayarak kutladı.

        Sınavda ilçenin zirvesine yerleşen öğrencileri ve öğretmenlerini Milli Eğitim Müdürlüğüne davet eden Kısa, plaket ve çiçek vererek tebriklerini iletti.

        YKS Marmaris birincileri, Özel Profesyonel İlgim Koleji öğrencileri (TYT) ve (Sayısal) Ahmet Eray Kesenci, (Sözel) Murat Can Şener, (Yabancı Dil) Mathieu Teoman Biçgel, Özel Marmaris Çağdaş Bilim Anadolu Lisesi'nden (Eşit Ağırlık) Ece Çamur ile öğretmenleri makamda hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kısa, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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