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        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:45
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        Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

        Lastik bottaki 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli kurtarıldı.

        Öte yandan, Datça açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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