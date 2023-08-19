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        Datça açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 17:59
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        Datça açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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