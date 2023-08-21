Bodrum'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z'nin Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.