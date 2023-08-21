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        Bodrum'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:54
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        Bodrum'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z'nin Turgutreis Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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