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        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin bronz parçaları çalındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:18
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        Muğla'da festivalde sergilenen heykelin bronz parçaları çalındı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde festival kapsamında sergilenen heykelin bronz parçalarının çalınmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

        Boğaziçi Mahallesi'nde 18-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde sanatçı Ender Güzey'in kuş temalı heykeli de sergilendi.

        Serginin ardından Güzey, eserlerinin nakliyesi için alana geldiğinde heykelin bronz parçalarının çalındığını fark etti. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen eserin bronz parçaların çalınmasıyla ilgili Güzey, jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.

        Güzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, masif bronzdan oluşan heykelin kafası ve gövdesinden sarkan parçaların çalındığını görünce şaşırdığını söyledi.

        Sergilerde güvenliğin önemine dikkati çeken Güzey, "Bunu çalanların bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

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