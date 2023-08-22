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        Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:34
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        Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça- Kızılbük domuz çukuru mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 33 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 4 Türk vatandaşını yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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