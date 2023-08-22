Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça- Kızılbük domuz çukuru mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 33 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 4 Türk vatandaşını yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.