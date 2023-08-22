Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç. (23) idaresindeki 48 HZ 200 plakalı otomobil, Fethiye - Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda Ahmet Selim Şekerci'nin (15) kullandığı 48 PV 853 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Şekerci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.