Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaka Mahallesi'ndeki kırsal alana yürüyüşe giden Özgür T. (32) kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan ve kayalıkta mahsur kalan kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, JAK, AKUT, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, iki saatlik çalışmayla yaralı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.