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        Halk ozanı Aşık Veysel ve "Sanat Güneşi" Zeki Müren, Bodrum'da anılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:44
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        Halk ozanı Aşık Veysel ve "Sanat Güneşi" Zeki Müren, Bodrum'da anılacak
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        MUĞLA (AA) - Bodrum'da 1-9 Eylül'de düzenlenecek "Opus Müzik Festivali"nde, halk ozanı Aşık Veysel türküleri, Zeki Müren de şarkılarıyla anılacak.

        Festivalin Düzenleme Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen festivalle, doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi bulunan ve yüzde 80'i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia) bitkisinin öne çıkarıldığı festivalde, deprem mağdurlarına da yardım konseriyle destek verilecek.

        Aşık Veysel türkülerinin sanatçı Coşkun Karademir tarafından seslendirileceği festivalde, "Sanat Güneşi" Zeki Müren de şarkılarıyla anılacak. Sanatçının sevilen şarkılarını solist Bekir Ünlüataer yorumlayacak.

        Bodrum'un müzik kültürünü öne çıkarmayı, turizmi teşvik etmeyi amaçlayan festivalde, Türk ve yabancı sanatçılar performanslarını sergileyecek.

        Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum'da düzenlenecek konserler ücretsiz olacak.

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