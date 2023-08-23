Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:23 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye başvurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı aileden 7 kişi bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir restoranda yemek yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye gitti. Burada tedavileri yapılan aile üyeleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

        Durumun bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ailenin gittiği restorandan numuneler aldı. Gıda numunelerinden gelecek analiz sonuçlarına göre iş yeri ile ilgili işlem yapılacak.

        Ekiplerin özellikle sıcak havalarda sık sık denetimler yaptığı, gıda güvenilirliği konusunda her türlü şikayet ve ihbarın "Alo 174 Gıda Hattı"na veya "0501 174 0 174" numaralı telefona yapılabileceği bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        O ilimizde içme suyunda 'salgın riski' uyarısı!
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
        Bodrum FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
        Halk ozanı Aşık Veysel ve "Sanat Güneşi" Zeki Müren, Bodrum'da anılacak
        Halk ozanı Aşık Veysel ve "Sanat Güneşi" Zeki Müren, Bodrum'da anılacak
        Marmaris'te denetimlerde 10 motosiklet sürücüsüne 13 bin 864 lira ceza uygu...
        Marmaris'te denetimlerde 10 motosiklet sürücüsüne 13 bin 864 lira ceza uygu...
        Muğla'da kontrol noktasından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
        Muğla'da kontrol noktasından kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
        Doktorların kurduğu müzik grubu, sokak hayvanları için sahne alacak
        Doktorların kurduğu müzik grubu, sokak hayvanları için sahne alacak
        Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
        Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı