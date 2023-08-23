Bodrum FK, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, ligin 3. haftasında karşılaşacağı Ankara temsilcisi Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde maçın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, galibiyetle ligdeki konumunu korumak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Kenan Özer ve Musah Mohammed maçta forma giyemeyacak. Kırmızı kart cezalısı Süleyman Özdamar da sahada olamayacak. Ligde ilk iki haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

- "Sıkıntılı süreç yaşıyoruz"

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçten en kısa sürede sıyrılmak istiyoruz. Kendi oynadığımız oyunu sergileyemediğimiz için sıkıntılı diyorum. Şu an da oynadığımız oyundan keyif almıyoruz. Ben de oyuncularım da bir yerde noksan var onu tespit edip, düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlerbirliği karşılaşmasının zor olacağını ifade eden Taşdemir, motivasyonlarının iyi olduğunu, 2 haftada 4 puan aldıklarını hatırlattı. Sahada sergilenen futbol anlamda bazı sıkıntılar yaşamaya devam ettiklerini anlatan Taşdemir, "Sakat oyuncumuz fazla. Yeni gelen oyuncularımız adapte olamadılar. İçlerinde olanlarda var ama genelinde olamadılar. Bu normal bir süreç, kampın başında da bizimle beraber değillerdi." diye konuştu.

- Aldair'in transferi

Zor maçlar oynamaya alıştıklarını kaydeden Taşdemir, "Aldair transfer edip, kampa ilk kattığımız oyuncularımızdan biri. Tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene Slovenya liginde şampiyon olmuş bir takımın oyuncusu. Buna inandığımız ve güvendiğimiz için kendisini transfer ettik. Her geçen gün daha iyi ısınıyor, daha iyi işler yapacaktır." dedi.

Takımın tecrübeli yıldızlarından Aldair Djalo Balde ise kısa sürede takıma çok iyi bir şekilde adapte olduğunu anlatan Taşdemir, hedeflerinin Süper Lige çıkmak olduğunu dile getirdi.