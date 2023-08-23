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        Dalaman TİGEM'de limon dalında 6 liradan ihaleye çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:41
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        Dalaman TİGEM'de limon dalında 6 liradan ihaleye çıkacak
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        MUĞLA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 22 parsel arazisinde yetiştirilen 2 bin 100 ton interdonato cinsi limon, açık artırma usulüyle dalında kilogramı 6 liradan satışa çıkarılacak.

        Dalaman Tarım İşletmesinde açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek ihale 29 Ağustos'ta yapılacak. Açık arttırmada verilen fiyatlar TİGEM'de yapılacak değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

        İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihalenin ikincisi ise 5 Eylül'de tekrarlanacak.

        İhaleye ait şartname Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul İhracatçılar Birlikleri'nde görülebilecek.

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