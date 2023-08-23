Muğla'da "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" farkındalık etkinliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla il Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" farkındalık etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, denizlerdeki hayalet ağların yine insan eliyle yapıldığını hatırlatarak, ekmeğini denizden çıkaran balıkçıların bu konuda hassas olduğunu, aynı duyarlılığı amatör balıkçılardan da beklediklerini söyledi.

Denizlere bakıldığı zaman tertemiz bir mavilik gördüklerini belirten Atalay, "Fakat, denizde bıraktığımız av araçları orada bulunduğu sürece canlıları öldürüyor. O ağlar durduğu sürece, hayali av süreci devam ediyor. Bu konuda farkındalık çok önemli. Dolayısıyla bu konuda ne kadar farkındalık oluşturursak, ne kadar birlikte hareket edersek hem gelecek için hem çevremiz için hem de çocuklarımız için çok daha iyi olacak." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise hayalet ağla mücadele ettiklerini bildirdi.

Saylak, "2022 yılında 20 bin metrekare, 2023 yılı ağustos ayı itibariyle de Türkbükü'nden 8 bin, Gökova Körfezi'nden ise 2 bin metrekare olmak üzere 10 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı." ifadesini kullandı.

Muğla'nın "Mavi Vatan" sınırlarının büyük tehdit altında olduğunu belirten Saylak, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmanın etkileri deniz suyunu, havamızı değiştiriyor. Kıyı balıkçılarımız bunun etkilerini görüyor. Özellikle son yıllarda avcılıkla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bizler, Türkiye’de bir ilk olan 12 kişilik dalış timimizle, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğümüzün dalış ekipleriyle çok önemli bir sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği için denizlerimizin temiz olması gerekiyor. Çöpten arındırılması gerekiyor. Kirleticilerin kaynağında durdurulması gerekiyor."

Konuşmaların ardından küresel ısınmanın etkisiyle Akdeniz ve Ege’ye göç eden istilacı türlerin ekonomik değere dönüştürülmesi açısından sürdürülen projeler hakkında bilgi verildi.

Muğla'da balon balığı, aslan balığı, tilapia, kılkuyruk mercan, esmer sokkan, mavi yengeç, uzun dikenli deniz kestanesi ve pusula deniz anası gibi türlerin tespit edildiği belirtilerek, istilacı türlerin ekonomiye kazandırılması konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Buradaki programın ardından programa katılanlar Akyaka'da hayalet ağ fotoğraf sergisini inceleyerek Gökova Körfezi'ndeki Azmak Nehri'ni gezdi.