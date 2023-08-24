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        Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutukladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:41 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:53
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        Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutukladı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, Döğüşbelen mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları 3 araçta yaptığı aramada 20 düzensiz göçmeni yakaladı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 organizatörü gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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