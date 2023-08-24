Muğla'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutukladı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bazı araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Döğüşbelen mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları 3 araçta yaptığı aramada 20 düzensiz göçmeni yakaladı, kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 3 organizatörü gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.