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        Muğla'daki denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:50 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:55
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        Muğla'daki denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi
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        MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 motosiklet trafikten men edildi, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Muğla ve ilçelerinde artan trafik kazalarının önlenmesine yönelik eş zamanlı motosiklet denetimi ve eğitim uygulaması gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 97 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulanırken 28 motosiklet de trafikten men edildi.

        "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" projesi kapsamında Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan asayiş noktasında 80 motosiklet sürücüne, Menteşe ilçesi - Aydın kontrol noktasında 10 motosiklet sürücüne reflektif yelek dağıtıldı.

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