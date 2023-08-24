Muğla'da polis otizmli gence doğum günü sürprizi yaptı

MUĞLA (AA) - Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otizimli Kemal Deniz Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı.

Engelli gencin ailesiyle görüşen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki Yıldırım'ı polis otosuyla gezdirdikten sonra doğum günü için müzik aleti hediye etti.

Polis ekiplerine teşekkür eden anne Birgül Yıldırım, gazetecilere, otizm tanısı 2,5 yaşında konulan oğlunun şimdi 17 yaşında çok güzel bir çocuk olduğunu söyledi.

O günden bugüne eğitim sürecinin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Çok mutlu bir çocuk, hiçbir zaman karamsar değil. O karamsar olmadığı için biz de karamsar değiliz. Ona ne verilirse kat be kat karşılığını bize veriyor." dedi.

Polis ekiplerinin her doğum gününde ve özel günlerde ziyarete geldiğini anlatan Yıldırım, "Ortaca Emniyetine çok teşekkür ediyoruz. Kemal polisleri çok seviyor. Emniyetin önünden her geçimizde mutlaka uğrar. Oradaki çalışanlardan biri oldu neredeyse. Bize de sürpriz yaparlar, doğum gününde özellikle. Çok mutlu oluyoruz, onun mutluluğu hepimizin mutluluğu demek. Hep onun için uğraşıyoruz zaten." diye konuştu.