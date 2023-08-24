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        Muğla'da ruhsatsız silah bulundurdukları öne sürülen 5 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:51
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        Muğla'da ruhsatsız silah bulundurdukları öne sürülen 5 kişi yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurdukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince, kentte ruhsatsız ve kaçak silah bulunduranlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 165 tabanca fişeği ile 8 tüfek fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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