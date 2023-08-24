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        Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 2 bin 231 turist geldi

        Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:55 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:01
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        Bodrum'a 2 kruvaziyer ile 2 bin 231 turist geldi
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        MUĞLA (AA) - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesindeki limana, 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi.

        Bodrum Cruise Port Limanı'na, 2 bin 159 yolcusuyla Bahama bayraklı 294 metrelik "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 72 yolcusuyla Bahama bayraklı 110 metrelik "Emerald Azurra" adlı kruvaziyer yanaştı.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen yolcular Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptıktan sonra turistik yerleri gezdi, alışveriş yaptı ve denize girdi.

        Mykonos Limanı'ndan gelen "Norwegian Jade'de ağırlıklı ABD ve İsrail, Kuşadası Limanı'ndan gelen diğer kruvaziyerde ise İngiliz yolcular bulunuyor.

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