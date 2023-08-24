Muğla'da devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ile müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürüldü.