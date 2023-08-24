Muğla açıklarında 140 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik botlardaki 140 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan fiber tekne ile yurt dışına çıkmaya çalışan 16 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Dalaman ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve lastik botlardaki toplam 140 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dalaman açıklarındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot içerisinde, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 vatandaş de yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında hareketli fiber teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları fiber teknede 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.