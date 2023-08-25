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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Yasak Helva konseriyle devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 02:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 02:56
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        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Yasak Helva konseriyle devam etti
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        MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Yasak Helva, Bitez'de Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Yasak Helva'yı konuk etti.

        Elektrikli Folk adını verdikleri tarzda çalışmalar sergileyen Yasak Helva, çok yönlü müzik anlayışıyla, dünyanın farklı bölgelerinden etnik tınıları, modern kalıpla ve kendi yorumlarıyla festival izleyicisine sundu.

        Elektro-akustik cümbüş, çağlama, perdesiz gitar, saz gibi enstrümanlarda Salih Korkut Peker, basgitarda Hakan Görkem Bıyık ve davulda Onur Ertem’den oluşan Yasak Helva, death metal, pop rock, arabesk, Türk halk müziği, caz ve grunge gibi farklı müzik türleriyle izleyicisine hitap etti.

        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

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