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        Dalaman Kitap Günleri etkinliği sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:09
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        Dalaman Kitap Günleri etkinliği sürüyor
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ilki düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği devam ediyor.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen, 30 yayınevinin yer aldığı etkinlikte yazarlar kitaplarını imzalıyor, söyleşi programları organize ediliyor. Etkinlik, halktan ve öğrencilerden ilgi görüyor.

        Dalaman Kitap Günleri etkinliğinin dördüncü gününde Tarım ve Sosyal Belediyecilik söyleşisi yapıldı.

        Söyleşiye konuk olan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal belediyecilikle ilgili çalışmalarını anlattı. Maçoğlu, "Tunceli'de nohut yetiştirerek öğrencilere burs sağlıyoruz. Çiftçilerimizin emeği ile tarladan toplanan doğal ürünleri vatandaşlarımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Sosyal belediyecilik gereği bizim bunları yapmamız gerekiyor ve gayet başarılı ilerliyoruz." dedi.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçedeki mevcut kooperatif işleyişi ve ata tohum ile üretimden söz etti.

        S.S. Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sezer Durmuş ise kooperatifin halka ve çiftçiye yararını anlattı.

        Etkinlik 27 Ağustos'ta sona erecek.

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