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        Muğla açıklarında teknede yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 19:04 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:07
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        Muğla açıklarında teknede yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişiler, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ve Fethiye açıklarında özel teknelerde 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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