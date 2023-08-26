Muğla açıklarında teknede yaralanan 2 kişiye tıbbi tahliye
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişiler, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ve Fethiye açıklarında özel teknelerde 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları 2 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.