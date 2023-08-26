Muğla'da iş yerinde silahla ateş eden zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, bir iş yerinde silahla ateş eden zanlı ve yardım eden bir kişi tutuklandı.

Emek Mahallesi'nde bir iş yerinde tabancayla ateş eden M.Y. ile kendisine yardım ettikleri belirlenen A.K. A.E. ve S.T, Milas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve S.T. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, A.K. ve A.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dün Emek Mahallesi'nde bir iş yerinde babasıyla tartıştıktan sonra tabancayla ateş eden M.Y, olayın ardından kaçmış, Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.